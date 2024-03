Verteidigung Unionsfraktion wirft Pistorius Auskunftsverweigerung vor

Frei kritisiert in seinem Brief an Pistorius zudem: „Schon der Verfahrensablauf zeigt eine Missachtung des verfassungsmäßig garantierten parlamentarischen Fragerechts.“ Die Antwort des Ministeriums sei erst Wochen nach Ablauf der Beantwortungsfrist am 7. März eingegangen. Süffisant ergänzt Frei, „der Terminus „Antwort““ könne „nur als euphemistisch bewertet werden“, da „die Bundesregierung in nahezu allen wesentlichen Punkten der Anfrage die Auskunft verweigert“.