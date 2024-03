Peter Ruhenstroth-Bauer im Interview „Wir müssen die Sorgen der Menschen vor Überforderung ernst nehmen“

Das Thema Migration steht in der deutschen Politik ganz oben auf der Tagesordnung – zuletzt am vergangenen Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz. In der Debatte „hören wir Töne, die uns Sorgen machen“, sagt Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der Uno-Flüchtlingshilfe in Bonn. Mit ihm sprach Kai Pfundt.