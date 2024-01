Solidarität mit Israel Israelischer Botschafter besucht Veranstaltung der Uni Bonn

Als Zeichen der Verbundenheit mit Israel und wichtiges Zeichen der Solidarität wollten sie den Abend im Bonner Universitätsforum verstanden wissen: mehrere Institutionen und Einrichtungen von der in Bonn ansässigen NRW-Akademie für internationale Politik über die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), die Deutsch-Israelische Gesellschaft und das Uni-Forschungszentrum Cassis bis hin zur Bonner Akademie. Dass auch der israelische Botschafter Ron Prosor an diesem Montagabend dabei war, nahmen rund 250 Menschen zum Anlass, in Rufweite zum Veranstaltungsort an der Heussallee ihr Missfallen kund zu tun.