Ausschreitungen Verbotsdebatte vor weiterem Eritreer-Treffen in Stuttgart

Erst im Juli hatte es in Gießen ähnliche Eritreer-Ausschreitungen gegeben - zum wiederholten Mal. Am vergangenen Samstag musste die Polizei in Stuttgart eine Veranstaltung von Eritrea-Vereinen gegen heftig randalierende Demonstranten verteidigen. Veranstaltungsgegner griffen Teilnehmer und vor allem Polizeibeamte an. Dabei wurden 31 Polizisten verletzt. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach am Montag von einem „wütenden, gewaltbereiten und bewaffneten Mob“, gegen den sich die Polizistinnen und Polizisten in einer Unterzahl hätten verteidigen müssen, um die Veranstaltung zu schützen. Der „Gewaltexzess“ sei unerwartet gekommen.