Kommentar zum Urteil des Verfassungsgerichts Es kommt auf die Eltern an

Das deutsche Familien- und Abstammungsrecht ist nicht mehr so richtig auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Konstellationen, in denen heute Kinder gezeugt werden und zur Welt kommen, sind komplizierter, als sie früher waren. Richter müssen dann reparieren, was Gentests, Abstammungsnachweise und neue Vorstellungen von Elternschaft möglich und nötig machen. Das wäre einfach, wenn Eltern gleich welcher Konstellation sich am Wohl der Kinder orientierten und bereit wären, dafür Kompromisse zu machen. Viel schwieriger ist es, wenn bis ans Ende durchgeklagt wird, was doch nur einvernehmlich zu lösen wäre. Ein Kind braucht Sicherheit, Verlässlichkeit, Bindung und vor allem Zuwendung. Eltern wollen manchmal gerne recht behalten und mit der Justiz durchsetzen, was mitmenschlich nicht zu erreichen war.