Extremismus : Verfassungsschutz erwartet Proteste und russische Propaganda

Akteure wie die rechtsextremen Freien Sachsen heizen derzeit im Netz die Stimmung an. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Berlin Landesweite Proteste und Gewalt hält der Verfassungsschutz für unwahrscheinlich. Auf Sabotageaktionen von Linksextremisten und Einschüchterungsversuche von Rechten stellen sich die Behörden aber schon ein.

Der Verfassungsschutz rechnet im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, möglichen Energieengpässen und hoher Inflation vorerst nicht mit gewalttätigen Massenprotesten. Vielmehr erwartet das Bundesamt für Verfassungsschutz in den kommenden Monaten verstärkte russischen Propaganda- und Spionage-Aktivitäten.

„Russland nutzt insbesondere Fragen der Energieversorgung Europas als hybriden Hebel“, teilte das Bundesamt mit. Mit der gezielten Verbreitung von Falschinformationen, etwa zu Gasknappheit und Preissteigerungen, werde versucht, in Deutschland Angst vor einer möglicherweise existenzbedrohenden Energie- und Lebensmittelknappheit zu schüren. „Russische Propaganda wird im extremistischen Milieu voraussichtlich noch zunehmen und Verschwörungsnarrative befeuern mit dem Ziel, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Es sei zudem zu erwarten, dass der russische Staat „seine politischen und militärischen Aufklärungsversuche weiter verstärken und anpassen wird“.