Neue Rechte : Verfassungsschutz: Höcke und Kalbitz zentrale rechte Akteure

Kalbitz war einst Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg, Höcke ist in Thüringen AfD-Landespartei- und Fraktionschef. Kalbitz wurde auf Betreiben des inzwischen selbst aus der Partei ausgeschiedenen früheren AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen 2020 die Mitgliedschaft entzogen.

Die von den Verantwortlichen in Bund und Ländern mit wenig strategischem Geschick geführte Debatte über die Impfpflicht habe „Rechtsextremisten wie Elsässer“ in die Hände gespielt, glaubt der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke. Zahlreiche Vertreter der Neuen Rechten seien bei den Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vor Ort gewesen und hätten dort auch bei Menschen außerhalb der eigenen Szene Gehör gefunden.

Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Sommer 2020 für nichtig erklärt. Ihm wird vorgeworfen, bei seinem Eintritt in die AfD eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben zu haben. Kalbitz bestreitet eine Mitgliedschaft in der HDJ. Versuche, sich juristisch zur Wehr zu setzen, blieben bislang fruchtlos. Das Berliner Landgericht wies im April eine Klage des 49-Jährigen gegen die Bundespartei ab. Sein Anwalt kündigte weitere juristische Schritte an.