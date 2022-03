Parteien : Verfassungsschutz: Keine Hochstufung der AfD geplant

Köln Soll die AfD als „gesichert extremistische Bestrebung“ hochgestuft werden? Der Verfassungsschutz sagt nein, will die Partei aber weiter im Blick behalten.

Das stellte der Anwalt des Verfassungsschutzes, Wolfgang Roth, am Dienstag in einer Verhandlung am Verwaltungsgericht Köln klar. Die AfD zog daraufhin entsprechende Anträge zurück. Hingegen will der Verfassungsschutz die AfD nach wie vor als Verdachtsfall führen und entsprechend beobachten.