Extremismus : Verfassungsschutz Sachsen: Pegida extremistische Bestrebung

Auf einer Kundgebung von Pegida halten Anhänger ein Schild mit dem Schriftzug „Pegida Spendentonne“ in die Höhe. Foto: Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Der sächsische Verfassungsschutz stuft die Pegida-Bewegung als „erwiesene extremistische Bestrebung“ ein. Mittlerweile habe die Behörde ausreichend Erkenntnisse für diesen Schritt, hieß es.

Es lägen „inzwischen hinreichend gesicherte Erkenntnisse“ vor, dass sich die selbsternannten „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ im Laufe der Jahre zu einer verfassungswidrigen Bewegung entwickelt hat, teilte die Behörde am Freitag in Dresden mit. In die Beobachtung werden danach neben dem Pegida-Förderverein sämtliche Personen und Aktivitäten einbezogen, von denen extremistische Bestrebungen ausgehen.