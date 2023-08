Klimakrise Verkehrssektor stellt Herausforderung beim Klimaschutz dar

Laut Klimaschutzgesetz müsste sich der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 reduzieren. Die Bundesregierung geht davon aus, dass zwischen 2021 und 2030 eine Lücke von etwa 200 Megatonnen CO2-Äquivalenten verbleibt. Der Expertenrat hat jedoch Zweifel an dieser Prognose. Zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in CO2-Äquivalente umgerechnet, Maßstab ist ihr jeweiliger Beitrag zur Erderwärmung im Vergleich zu Kohlendioxid.