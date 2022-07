Terrorprozess gegen Offizier : Verteidigung fordert Freispruch für Franco A.

Der Angeklagte Franco A. im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Viel Gesinnung, wenig Strafwürdiges - so bilanziert die Verteidigung den Prozess gegen Bundeswehroffizier Franco A. Sie forderte Freispruch im Vorwurf der Vorbereitung von Terrorakten. In einer Woche wird das Urteil verkündet.

Im Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. hat die Verteidigung in dem wesentlichen Anklagepunkt auf Freispruch plädiert. Beim Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat solle das Gericht nach dem Rechtsgrundsatz „In dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten) entscheiden, sagte der Verteidiger Johannes Hock am Freitag in seinem Schlussvortrag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die übrigen Vorwürfe gegen den 33-Jährigen sollten mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe geahndet werden.