Bonner Tage der Demokratie : „Verwaltungen in Kommunen noch am besten aufgestellt“

„Verwaltungen in Kommunen noch am besten aufgestellt“

Bonn Die „Bonner Rede“ findet seit einigen Jahren im Rahmen der „Bonner Tage der Demokratie“ statt. Rund 70 Besucher kamen am Donnerstagabend ins Foyer des Bonner Landgerichts, um mit Experten über den Artikel 28 zu diskutieren.

Ein Grundgesetz-Artikel als Titel einer Veranstaltung? Das könnte eine trockene Veranstaltung sein, mögen Kritiker einwenden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung glaubt das nicht und stellt schon seit Jahren jeweils einen wichtigen Teil der Verfassung in den Mittelpunkt ihrer „Bonner Rede“, die seit einigen Jahren im Rahmen der „Bonner Tage der Demokratie“ stattfindet.

Rund 70 Besucher kamen am Donnerstagabend ins Foyer des Bonner Landgerichts, um mit Experten über den Artikel 28 zu diskutieren – eben jenen, in dem das Recht der Kommunen zur Selbstverwaltung festgelegt ist. Nach Meinung der Darmstädter Politikwissenschaftlerin Nathalie Behnke sind es gerade die Kommunen, deren Verwaltungen im Vergleich zu jenen von Bund und Ländern „noch am besten aufgestellt sind“. Die Flüchtlingskrise 2015 etwa habe gezeigt, dass sie trotz erhöhten Arbeitsanfalls weiterhin gut funktioniert hätten.