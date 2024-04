Kommentar zum Veteranentag Bekenntnis zur Truppe

In den USA, Großbritannien und Frankreich ist es lange Tradition. In Deutschland muss es erst noch eine werden. Aber vielleicht gehört auch das zur Zeitenwende: ein Veteranentag für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Das Thema war lange strittig. Aber am Ende haben SPD, Grüne, FDP dann doch mit den oppositionellen Unionsparteien zusammengefunden und einen gemeinsamen Antrag formuliert. Das Parlament treibt aus seiner Mitte eine Initiative an, mit der Politik wie Gesellschaft ihr Verhältnis zu den Streitkräften noch einmal neu denken müssen. Ein nationaler Veteranentag wäre auch eine Art nationales Bekenntnis zur Truppe, in der seit ihrer Gründung 1955 mehr als zehn Millionen Frauen und Männer gedient haben.