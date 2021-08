Kanzlerkandidat der Union : Video zeigt Laschet kurz ohne Maske im Imbiss

Noch fünf Wochen bis zur Bundestagswahl - und der Umfragetrend für Unionskandidat Armin Laschet zeigt nur in eine Richtung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Düsseldorf Es ist Bundestagswahlkampf und ein scharfer noch dazu. Schon kleinste Ausrutscher der Kanzlerkandidaten oder Kandidatinnen werden an die große Glocke gehängt. Armin Laschet hat sich erneut einen erlaubt.

Ein Videoausschnitt, in dem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zunächst ohne Maske einen Laden in Aachen betritt, hat für Debatten auf Twitter gesorgt.

Zu sehen ist, wie der Kanzlerkandidat der Union in seiner Heimatstadt in den Imbiss ohne Mundschutz eintritt, vor der Theke stehen bleibt, zwei Männer coronakonform mit der Faust begrüßt und sich erst dann erst die Maske aufsetzt. Die kurze Sequenz stammt aus einer ARD-Dokumentation, die bereits am vergangenen Sonntag zur Bundestagswahl ausgestrahlt worden war.