Umfrage : Viele Deutsche gegen einen Feiertag am Weltfrauentag

«Jede von ist einzigartig - Am 8. März ist Frauentag»: Ein Schild vor einem Blumenladen in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Berlin hat den Internationalen Frauentag als bislang einziges Bundesland zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Sollten andere Länder nachziehen? Die Mehrheit ist dagegen.

43 Prozent der Bürger - darunter 50 Prozent der Frauen - finden demnach, dass der 8. März in ganz Deutschland Feiertag sein sollte. Weitere 6 Prozent befürworten den Feiertag auch in anderen Bundesländern, aber nicht unbedingt in ganz Deutschland. 30 Prozent sagen dagegen, der 8. März sollte in gar keinem Bundesland Feiertag sein - und weitere 5 Prozent wollten ihn zumindest nicht zusätzlich in weiteren Bundesländern einführen. 16 Prozent machten keine Angabe. Die Zustimmung lag etwas niedriger und die Ablehnung etwas höher als in einer Befragung vor einem Jahr.