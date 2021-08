Afghanistan : Viele Fragen bei Aufarbeitung des Afghanistan-Debakels

Berlin War die Entwicklung in Afghanistan absehbar, hat Deutschland die Situation unterschätzt? Antworten auf diese Fragen werden in Berlin weiter gesucht. Sogar ein Untersuchungsausschuss ist denkbar.

Während am Frankfurter Flughafen weiterhin Menschen eintreffen, die aus Afghanistan gerettet wurden, geht in Berlin die politische Aufarbeitung weiter. So kamen im Bundestag am Donnerstag der Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium zu Sondersitzungen zusammen.