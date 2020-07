Problem Rechtschreibung : Viele Polizeibewerber scheitern am Diktat

Viele Polizeibewerber scheitern am Diktat

Stuttgart Bewerber sind genug da, doch an deren Qualifikation mangelt es oft. Die Polizei kämpft um den Nachwuchs. Während rund sechs Prozent der Bewerbern an den sportlichen Anforderungen scheitern, liegt die Durchfallquote beim Diktat deutlich darüber.

Viele Bewerber für den Polizeidienst scheitern im Bewerbungsverfahren, weil sie die Rechtschreibung zu schlecht beherrschen. Dies zeigen Recherchen der Deutschen Presse-Agentur in verschiedenen Bundesländern.

In Schleswig-Holstein etwa lag die Durchfallquote beim Diktat zuletzt im Schnitt bei gut 30 Prozent. Die sportlichen Anforderungen konnten nur sechs Prozent nicht erfüllen. Rund 20 Prozent der Abiturienten und 45 Prozent der Bewerber mit Mittlerer Reife scheiterten am Diktat. Und in Niedersachsen verhaut jeder zweite Teilnehmer den Eignungstest und scheidet deswegen aus dem Bewerbungsverfahren aus.