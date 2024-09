Mutmaßlicher Terroranschlag Viele Schüsse, viele Hinweise und viele offene Fragen

Klarer ist die Motivlage bei einem Angriff auf eine Polizeiwache in Linz in Rheinland-Pfalz am frühen Freitagmorgen. Dieser war nach Einschätzung der Ermittler islamistisch motiviert. Dabei war ein mit Machete und Messer bewaffneter Mann nach Angaben der Ermittler um 2.40 Uhr auf der Polizeiwache erschienen und hatte wiederholt Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen. Zudem habe er angekündigt, Polizisten töten zu wollen. Der Mann konnte überwältigt werden, Polizisten wurden nicht verletzt. Der 29-Jährige sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Ermittler fanden in seiner Wohnung an der Wand eine gezeichnete Flagge der Terrororganisation Islamischer Staat.