Kommentar zur Ausbreitung der Vogelgrippe Die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie

Zum vierten Mal ist in den USA ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, auch aus anderen Ländern werden Fälle gemeldet. Die einen sind besorgt, andere sehen eine große Verschwörung am Werk. Umso wichtiger ist der Blick auf Fakten. Die Infizierten haben nur leichte Symptome. Andererseits mahnen Virologen wie Christian Drosten: Das könne der Anlauf zu einer nächsten Pandemie sein, alle Fachleute seien besorgt. Was, wenn sich Menschen nicht nur bei Kühen, sondern auch bei Menschen anstecken? Was, wenn sich die Vogelgrippe mit anderen Influenza-Formen kombiniert?