Internationale Deals Vom Kalten Krieg bis heute: Wenn Gefangene getauscht werden

Der erste große Agentenaustausch zwischen West und Ost findet am 10. Februar 1962 auf der Glienicker Brücke zwischen West-Berlin und Potsdam statt. Mit Gary Powers darf ein US-Pilot die Grenze passieren. 1960 über der Sowjetunion abgeschossen, konnte er sich mit dem Fallschirm retten. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Gegenzug darf der in den USA gefasste sowjetische Spitzenspion Rudolf Abel über die Brücke gehen.Über zwei Jahrzehnte später kommt es zum größten Agenten-Ringtausch im Kalten Krieg: Am 11. Juni 1985 wechseln 25 in der DDR aufgeflogene CIA-Spione nach West-Berlin. Im Gegenzug übergeben die West-Alliierten vier Ost-Agenten. Beim dritten und letzten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke gehen am 11. Februar 1986 vier im Westen und fünf im Osten Inhaftierte über die Flussgrenze, unter ihnen der sowjetische Bürgerrechtler Nathan Scharanski, auf dessen Freilassung die USA gedrängt hatten.