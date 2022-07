Corona-Pandemie : Von Welle zu Welle? Sorgen vor einem Corona-Herbst wachsen

Berlin Experten sehen bislang kein Ende der Corona-Sommerwelle. Und bis zum Herbst bleibt nicht mehr viel Zeit. Lauterbach warnt vor einer schlimmen Entwicklung. Doch es gibt auch andere Stimmen.

„Wenn wir so wie jetzt in den Herbst hineingingen, also ohne weitere Schutzmaßnahmen, ohne Masken, ohne alles, dann würde das bedeuten, dass die Fallzahlen stark steigen würden, aber auch die Intensivstationen überlastet würden“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington der Deutschen Presse-Agentur.