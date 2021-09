Parteien vor der Bundestagswahl : FDP und Grüne verzeichnen Mitgliederzuwachs

Aufbruchstimmung: Die Grünen und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock empfangen neue Mitglieder mit offenen Armen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Exklusiv Berlin Die deutlich steigende Aufmerksamkeit für Parteiangebote in Wahlkampfzeiten schlägt sich bei einigen von ihnen auch in rapide steigenden Mitgliederzahlen nieder. Vor allem FDP und Grüne legten in der Schlussphase der Kampagne deutlich zu.