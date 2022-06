Kriminalität : Vor G7-Gipfel: Brandstiftung an Polizeiautos

Vor G7-Gipfel: Brandstiftung an Polizeiautos

Zwei Mannschaftsbusse der Polizei stehen vor einem Hotel in München. Foto: Matthias Balk/dpa

München Dass es rund um den G7-Gipfel unruhig werden könnte, war allen klar. Nun gab es einen Vorfall, der vor allem die Polizei aufgeschreckt hat. In München brannten mitten in der Nacht acht Mannschaftsbusse.

Kurz vor dem G7-Gipfel in Bayern sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Polizeiautos in München angezündet worden. Ermittlerkreise sprechen von einem Brandanschlag.