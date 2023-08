Ampel-Koalition Vor Meseberg: Klingbeil fordert geräuschloseres Regieren

„Es ist meine Erwartung, dass man auch darüber redet, wie künftig Regieren geräuschloser vonstattengehen kann, als es in den letzten Wochen der Fall war“, sagte Klingbeil der „Rheinischen Post“. „Da ist durch den öffentlichen Streit zwischen einzelnen Ministerinnen und Ministern Verunsicherung in die Gesellschaft hineingesickert. Damit muss einfach Schluss sein.“ Die Kabinettsklausur in Meseberg ist an diesem Dienstag und Mittwoch.