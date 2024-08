Vorhaben der Liberalen FDP fährt Auto

Die FDP als Autofahrerpartei – neu ist das nicht. Erst recht nicht, seit Volker Wissing Bundesverkehrsminister ist. Stichwort Erreichen der Klimaziele im Verkehrsbereich. Wenn nicht mehr viel geht, dann ist das Portfolio der Liberalen doch arg begrenzt: Entweder rufen sie nach Steuersenkungen, fordern Kürzungen beim Bürgergeld oder aber sie stellen sich gegen einen Kulturkampf ums Auto, den es in Wahrheit nicht gibt. Die Strategie ist klar: Immer schön querbürsten in der Ampel; speziell gegen die Grünen. In der Hoffnung, so wenigstens die eingefleischte Klientel zu mobilisieren. Möglichst schon zu den drei Ostwahlen im September, bei denen der FDP ein ziemliches Debakel droht.