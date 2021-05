Auftakt FDP-Parteitag : Vorstandsmitglied Vogel will Mitbewerbern „nichts schenken“

Berlin Die FDP stellt mit einem dreitägigen Parteitag die Weichen für den Wahlkampf. Johannes Vogel will für den Erfolg seiner Partei „entschlossen um Wechselwählerinnen und Wechselwähler“ ringen.

„Mein Eindruck ist, dass wir in den vergangenen Wahlkämpfen dann erfolgreich waren, wenn wir uns mit den anderen Parteien nichts geschenkt haben und entschlossen mit allen Mitbewerbern aus dem demokratischen Spektrum um Wechselwählerinnen und Wechselwähler gerungen haben“, sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die FDP sollte daher in den Wettbewerb sowohl mit der CDU wie auch mit Grünen und SPD eintreten. Die Bundestagswahl ist am 26. September.