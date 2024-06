Konferenz in Potsdam Waffen und Gewaltschutz - Innenminister loten Einigung aus

Bund und Länder streben einheitlichere Regelungen in Deutschland zum besseren Schutz von Frauen vor Gewalt an. Dazu gehört das Tragen elektronischer Fußfesseln bei Kontaktverboten für Gewalttäter und eine Pflicht zur Gewaltprävention. „Ich hoffe auch, dass wir hier zu klaren Beschlusslagen in der Innenministerkonferenz kommen“, sagte Stübgen. Bislang sind die Maßnahmen in den Bundesländern unterschiedlich, was laut Stübgen auch zu Problemen führt.