Prozess : Waffenversteck bei Elitesoldat: Bewährung für 46-Jährigen

Leipzig Das Kommando Spezialkräfte ist die Eliteeinheit der Bundeswehr. Aber seit einer Rechtsextremismus-Affäre, einer Schweinekopfparty und geheimen Munitionskisten steht sie unter einem ungewohnten Störfeuer.

Ein Schießausbilder und hochdekorierter Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) muss nach dem Fund eines Waffenverstecks in seinem Garten in Nordsachsen nicht ins Gefängnis.

Jahrelang hortete der suspendierte Oberstabsfeldwebel Sprengstoff, Munition und Waffen, darunter ein 50 Jahre altes Sturmgewehr AK-47, in einer Kiste im Keller der 2. Kompanie im baden-württembergischen Calw. Nach eigenen Angaben hatte er das Material bei Übungen, bei denen er selbst als Leitender für die Munitionsausgabe verantwortlich war, abgezweigt. Als nach einer ganzen Reihe von Vorfällen innerhalb der 2. Kompanie Ermittlungen anstanden, brachte der Schießausbilder das Material zu seinem Wohnhaus in Nordsachsen. Beim Vergraben eines Teils half ihm sogar sein minderjähriger Sohn.

Bei der Ausgabe von Munition gab es nach Angaben von Offizieren der Spezialeinheit Unregelmäßigkeiten. Bei besonderen Gefechtsübungen, die über Stunden und auch Tage gingen und bei denen Munition in sechsstelliger Zahl verschossen wurde, habe sich jeder Soldat so viel Munition genommen, wie er glaubte zu brauchen, hatte ein Oberstleutnant im Zeugenstand berichtet. Das System habe auch auf Vertrauen basiert und in der Verantwortung des Leitenden der Schießübungen gelegen, der sich an die Vorschriften zu halten hatte.