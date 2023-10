Austritt aus Partei Bonner Linke schließen sich Verein von Wagenknecht an

Bonn/Berlin · Zehn Linken-Bundestagsabgeordnete schließen sich dem Verein von Sahra Wagenknecht an, die eine neue Partei gründen will. Auch in Bonn gibt es Austritte.

24.10.2023, 15:29 Uhr

Die Vorstandsmitglieder des Vereins «Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit» Lukas Schön (l-r), Amira Mohamed Ali, Sarah Wagenknecht, Ralf Suikat und Christian Leye stehen vor der Pressekonferenz zur Gründung des Vereins nebeneinander. Foto: dpa/Soeren Stache

Von Bernd Eyermann und Verena Schmitt-Roschmann

