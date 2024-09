Aufstieg der Rechtspopulisten Wahl-Beben im Osten: Wie gespalten ist die Gesellschaft?

Der Politikwissenschaftler und Buchautor Marcel Lewandowsky („Was Populisten wollen“) findet vor allem eine Erkenntnis daraus wichtig: Die AfD und das relativ neue Bündnis Sahra Wagenknecht seien keine Protestparteien. „Zu behaupten, das sei alles eine Reaktion auf die Ampel, ist eine kurzfristige Taktik, aber keine gute Analyse“, betont der Populismus-Forscher im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Die Ampel trägt ihren Teil dazu bei, aber ähnliche Entwicklungen haben wir in Frankreich, in Österreich, in den Niederlanden - das ist also nichts, was nur in Deutschland passiert.“