Kommentar zur Ampel-Koalition nach Brandenburg-Wahl Olaf Scholz hat Zeit gewonnen – mehr nicht

Olaf Scholz hat in New York einmal tief durchgeatmet. Seine SPD kann einen fulminanten Schlussspurt hinlegen und die Wahlen noch gewinnen. Nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Europawahl und den Wahlen in Thüringen und Sachsen, bei denen die SPD zufrieden war, dass sie es überhaupt in die Landtage geschafft hat, war Brandenburg nun ein Erfolg auf den letzten Metern – genauso, wie es die Scholz-Legende seit 2021 auch besagt: Ein aussichtslos scheinendes Ergebnis auf den letzten Metern drehen. Denn Dietmar Woidke holte sogar ein besseres Ergebnis, als bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2019.