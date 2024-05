Partei-Programme im Vergleich Hier gibt es den Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024

Am 9. Juni 2024 wird bei der Europawahl die Zusammensetzung des Europaparlaments neu bestimmt. In 27 Ländern stehen 720 Abgeordnete zur Wahl. 65 Millionen Menschen sind allein in Deutschland wahlberechtigt. Unentschlossene Wählerinnen und Wähler können sich mit dem Wahl-O-Mat Entscheidungshilfe holen. Das Online-Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn (BpB) fragt anhand von 38 Thesen ab, welche Partei am ehesten zur eigenen politischen Überzeugung passt.