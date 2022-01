Landtagswahlen in vier Bundesländern : Spitzenkandidaten, Koalitionen, Machtwechsel - so wird das Wahljahr 2022

Im Düsseldorfer Landtag werden die Karten bei der Wahl am 15. Mai neu gemischt. Foto: engel.ac - stock.adobe.com/David J. Engel

Analyse Berlin Nach der Entscheidung im Bund stehen 2022 im Saarland, in NRW, Schleswig-Holstein und Niedersachsen Landtagswahlen an, die sich auf die Regierung in Berlin auswirken können. Die CDU wird alles tun, um der Ampel-Koalition das Regieren so schwer wie möglich zu machen.