Landtagswahlen im Osten Wahlkampf in Thüringen und Sachsen geht in den Endspurt

Die beiden Ministerpräsidenten - Ramelow in Thüringen und Kretschmer in Sachsen - seien jeweils sehr beliebt. Das gelte auch für Anhänger anderer Parteien, doch die stimmten nicht für die Amtsinhaber. „Das ist eine Situation, eine Entscheidungsmatrix, die wir auch so in den alten Bundesländern nicht gewohnt sind“, sagte Güllner. „Das macht ohnehin eine große Unsicherheit, ob eben die Stimmungen, die wir vor der Wahl messen, sich auch in Stimmen niederschlagen.“ Im Zweifel müsse man wirklich das Wahlergebnis abwarten, „vielleicht auch das Endergebnis, um zu wissen, welche Koalitionen überhaupt möglich sind“.