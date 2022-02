Karlsruher Richter : Wahlprüfer müssen nicht jedem Fehler auf den Grund gehen

Karlsruhe Eine Wählerin glaubt, dass ihre Stimme bei der Bundestagswahl 2017 nicht mitgezählt wurde. Tatsächlich wirft das Ergebnis Fragen auf. Nachgegangen wurde der Beschwerde aber nicht - zu Recht?

Keine einzige Stimme

Die Frau gibt an, im bayerischen Wahlkreis Amberg bei der Wahl am 24. September 2017 den unabhängigen Kandidaten Elmar Widder gewählt zu haben. In ihrem Stimmbezirk wurde für Widder allerdings keine einzige Stimme registriert. Beide hatten kurz nach der Wahl um Aufklärung gebeten. Zu diesem Zeitpunkt war das endgültige Ergebnis allerdings schon festgestellt worden, das betroffene Stimmzettelpaket wurde nicht noch einmal geöffnet. So richtig ließ sich die Unstimmigkeit nicht aufklären: Möglicherweise wurde das Kreuzchen übersehen, weil Widder getrennt von den anderen Direktkandidaten ganz unten auf dem Wahlzettel stand, dazwischen kamen etliche kleine Parteien.