Beschlossene Wahlrechtsreform Wie die Ampel-Fraktionen den Bundestag schrumpfen

Nun ist es also vollbracht: Was seit gut zehn Jahren schwelt und worauf die große Koalition von Union und SPD sich nicht einigen konnte, haben die Ampel-Koalitionen an diesem Freitag durchs Parlament gebracht. Die umstrittene Wahlrechtsreform steht, damit der Bundestag wieder deutlich kleiner wird. Hier ein Überblick der wichtigsten Fragen und Antworten: