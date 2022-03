Vor Landtagswahl : Wahlumfrage sieht CDU in Schleswig-Holstein klar vorne

Wahlumfrage sieht CDU in Schleswig-Holstein klar vorne

Kiel Wechselstimmung sieht anders aus: Nach der jüngsten Umfrage soll Daniel Günther Ministerpräsident in Kiel bleiben. Auch im Lager der Konkurrenz ist der Zuspruch für ihn groß.

Eine deutliche Mehrheit der Schleswig-Holsteiner wünscht sich Daniel Günther (CDU), auch nach der Landtagswahl am 8. Mai, als Ministerpräsident.

Einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks zufolge ist der Zuspruch für ihn ungewöhnlich groß. Die CDU liegt in der Umfrage mit 33 Prozent klar vorne. SPD und Grüne kommen in der sogenannten Sonntagsfrage jeweils auf 20 Prozent. Es folgen die FDP mit 9 Prozent, die AfD mit 6 und der von der Fünf-Prozent-Klausel befreite SSW mit 4 Prozent. Die Linke würde mit 3 Prozent erneut den Einzug in den Landtag verpassen.