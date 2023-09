Umfrage Wahlumfragen zeigen steigende Popularität der Freien Wähler

Sollte am bevorstehenden Sonntag eine Wahl zum Landtag stattfinden, würden die Freien Wähler gemäß der Untersuchung von Forschungsgruppe Wahlen auf dem zweiten Platz hinter der CSU liegen und gleichauf mit den Grünen sein. Die AfD käme danach mit 12 Prozent und die SPD mit 9 Prozent. In dieser Umfrage erreicht die FDP lediglich 4 Prozent, wodurch ihr Einzug in den Landtag unsicher wäre.