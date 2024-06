Bundestag Wanderwitz: Genung Unterstützer für AfD-Verbotsantrag

Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz will im Bundestag einen AfD-Verbotsantrag einbringen und hat dafür nach eigenen Angaben genug Unterstützer gefunden. Um einen solchen Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, braucht es fünf Prozent der Abgeordneten, also 37. „Die haben wir zusammen“, sagte der frühere Ost-Beauftragte der Bundesregierung der Zeitung „taz“. Ein neues Bündnis von Verbänden fordert ebenfalls ein „AfD-Verbot jetzt“ und will eine Mehrheit im Bundestag dafür gewinnen.