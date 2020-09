Streikaufruf von Verdi : Nahverkehr in Bonn am Dienstag von Warnstreik betroffen

Nahverkehr in Bonn am Dienstag von Warnstreik betroffen

Pendler müssen sich am kommenden Dienstag bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr einstellen. Auch in Bonn fahren dann keine Bahnen der SWB. (Archivfoto) Foto: Nicholas Ottersbach

Bonn/Berlin Für Pendler im Öffentlichen Nahverkehr kann es am Dienstag stressig werden: Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Auch in Bonn werden Busse und Bahnen nicht fahren. Anders sieht es bei den Linien der RSVG aus.

Pendler müssen sich am Dienstag bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen.

Von den Warnstreiks wird auch der Nahverkehr in Bonn betroffen sein. Nach Angaben von Verdi soll auch das Bus- und Bahnangebot der Stadtwerke Bonn am kommenden Dienstag komplett lahmgelegt werden. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Bus- und Bahnfahrer ab drei Uhr morgens den ganzen Tag über streiken werden. Alle Busse und Bahnen der SWB bleiben deshalb in ihren Depots und auf den Betriebshöfen.