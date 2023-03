Verdienste von Mitarbeitern Das erhalten Beschäftigte im öffentlichen Dienst

An diesem Montag waren es Beschäftigte im Verkehrssektor, die gestreikt haben. In den vergangenen Wochen sind wiederholt auch Erzieherinnen, Müllwerker oder auch Bedienstete von kommunalen Verwaltungen auf die Straße gegangen. In den nächsten Tagen wird es vermutlich nicht anders sein. Das Ziel: kräftige Gehaltserhöhungen. Doch was verdienen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im Verkehrsbereich eigentlich? Hier einige Beispiele.