Tarifstreit : Warnstreiks in Kitas haben begonnen

Berlin Arbeitsniederlegungen unter anderem in Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Verdi will mit den Warnstreiks den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen.

In zahlreichen Bundesländern haben am Dienstag Warnstreiks an Kitas begonnen. In vielen Städten sind tagsüber auch Kundgebungen geplant.