Bundeswehr: Auch digital kriegstüchtig Warum Abgeordnete zur Tomburg-Kaserne nach Rheinbach kamen

Nicht im Deutschen Bundestag, sondern in der Tomburg-Kaserne in Rheinbach kamen die Mitglieder des Verteidigungsausschusses am Montag zu ihrer jüngsten Sitzung zusammen. Wie das Kommando Cyber- und Informationsraum am späten Montagabend mitteilte, war es unter anderem Ziel des Besuchs der Politiker, „Details über den aktuellen Stand der digitalen Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr zu erhalten“. Es sei auch um Erfahrungen aus der Lage in der Ukraine und Bedrohungen aus dem Cyberraum gegangen.