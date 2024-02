Gesellschaftliche Stimmung im Keller Warum das Land eine Politik der kleinen Schritte braucht

Neulich im Zug von Roermond nach Amsterdam. Sitze und Toiletten sauber, die Ankunft pünktlich. Selbst die Frisur sitzt wie früher in der „Drei Wetter Taft“-Reklame. Alles schön, wie in den Plakaten der Deutschen Bahn an Gleis 103 des Binger Hauptbahnhofs, auf die wir erst in den Weihnachtsferien eineinhalb Stunden gestarrt hatten. Wegen „Störungen im „Betriebsablauf“.