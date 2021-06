Zugriff auf Online-Kommunikation : Warum der Staatstrojaner kommt

Laut den Plänen der Politik sollen nur Kriminelle Ziel der Hacks des Staats werden. Foto: pa/obs/HPI Hasso-Plattner-Instit/KAY HERSCHELMANN

Berlin Der Verfassungsschutz bekommt mehr Kompetenzen: Er darf auf verschlüsselte Kommunikation stärker zugreifen, um Extremisten auf die Schliche zu kommen. Doch Kritiker warnen vor diesem Zugriffsrecht.



SPD-Chefin Saskia Esken distanzierte sich von der eigenen Bundestagsfraktion bereits vor der entscheidenden Abstimmung an diesem Donnerstag: Sie halte die Entscheidung für den Einsatz von Staatstrojanern „auch weiterhin für falsch“, twitterte sie und bedauerte, dass sich die Bundestagsfraktion „mehrheitlich für diesen Weg entschieden“ habe.

Völlig überrascht kann sie davon nicht gewesen sein, denn schon vor dreieinhalb Jahren hatte sich die SPD in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU und der CSU darauf verständigt, im Laufe dieser Wahlperiode den Sicherheitsbehörden „gleichwertige Befugnisse im Umgang mit dem Internet“ zu geben. Es dürfe bei Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis künftig „keinen Unterschied machen, ob die Nutzer sich zur Kommunikation der klassischen Telefonie oder klassischen SMS bedienen oder ob sie auf internetbasierte Messenger-Dienste ausweichen“, war im Koalitionsvertrag fixiert worden. Bereits vor zwei Jahren gab es daher einen Gesetzentwurf, der auf Geheiß nicht zuletzt von Esken immer wieder ausgebremst wurde. Als die SPD in Nachverhandlungen am Ende die darin vorgesehene Möglichkeit zur Online-Durchsuchung streichen konnte, standen die Signale für die Kompetenzausweitung bei Schwarz-Rot auf grün.

Neue Befugnisse für Verfassungsschutz und Bundespolizei

So fanden sich denn die neuen Befugnisse für Verfassungsschutz und Bundespolizei auf der langen Liste jener Gesetzesvorhaben, die der Bundestag in seiner vorletzten Sitzungswoche noch vom Tisch bekommen will – und deretwegen er an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geht. Um möglichst viel abzuräumen, sah die Tagesordnung für die Sitzung am Donnerstag eine Gesetzgebungsberatung am laufenden Band bis zum Freitag Morgen um 8.30 Uhr vor – und damit haarscharf ein Sitzungsende kurz vor dem Beginn der Freitagssitzung.

Während Esken den Gegnern der SPD alle Argumente zur Ablehnung der Partei in der Frage der Staatstrojaner frei Haus lieferte, legte der SPD-Innenexperte Uli Grötsch eine mit viel Beifall bedachte Begründung für die Zustimmung vor: Die SPD habe sich „entschieden, mutig zu sein“, weil das die Sicherheit der Bürger wert sei, stellte Grötsch eingangs fest und kam sofort auf den Anlass der Gesetzgebung zu sprechen: den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zu stärken. Die rapide Radikalisierung im Internet und in den Messenger-Diensten seien ein Phänomen, auf das die SPD habe reagieren müssen, unterstrich Grötsch.

Mitlesen der Kommunikation nur im begründeten Einzelfall

„Extremisten und Terroristen telefonieren nicht mehr miteinander, schreiben sich keine SMS-Nachrichten, sondern kommunizieren verschlüsselt über Messenger-Dienste“, erläuterte der SPD-Politiker. Zugleich habe seine Fraktion die vom Koalitionspartner gewünschte, viel weiter reichende Online-Durchsuchung verhindert und mit dafür gesorgt, dass die parlamentarische Kontrolle des Instrumentes ausgeweitet werde.

Das stellte auch CDU-Innenexperte Mathias Midelberg in den Mittelpunkt. Das Mitlesen der Kommunikation an der Quelle geschehe nur im begründeten Einzelfall, wenn sechs Richter in der G-10-Kommission zugestimmt hätten. Es seien nicht 82 Millionen Bürger davon betroffen, sondern es gehe pro Jahr um maximal 40 Fälle. Für die Kontrolle hatte der Bundestag der G-10-Kommission mehr Personal bewilligt.

FDP und Grüne äußern Bedenken wegen Sicherheitslücken

Leidenschaftlich stritten AfD, Linke, FDP und Grüne gegen mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz. Die AfD kritisierte mit Berufung auf den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen den Versuch politischer Einflussnahme, um die Behörde als Regierungsschutz zu missbrauchen, die FDP kündigte an, dass sie bei einem Regierungseintritt alle Kompetenzen für die Nachrichtendienste, die in Grundrechte eingriffen, auf den Prüfstand stellen werde. Die Linke erwartete, dass das Bundesverfassungsgericht die Änderungen erneut kassieren werde. Und auch die Grünen lehnten die „verheerenden, unausgegorenen, verfassungsrechtlich hoch problematischen Instrumente“ (Fraktionsvize Konstantin von Notz) ab. Gegen die Überzeugung, man habe doch nichts zu verbergen, wandte sich FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle: „Wer nichts zu verbergen hat, der führt ein verdammt trauriges Leben“, meinte der Liberale.

Die FDP- und Grünen-Politiker warnten zudem vor der Vorstellung, es seien nur wenige Bürger betroffen. Denn um den Staatstrojaner nutzen zu können, müssten Sicherheitslücken bestehen bleiben, und damit seien alle 82 Millionen Bürger in Deutschland schlechter gegen Angriffe geschützt. Unionspolitiker Michael Kuffer meinte daraufhin, es sei keinem Bürger zu erklären, dass Sicherheitsbehörden Zugriff auf Telefon und SMS hätten, aber nicht auf die Messenger-Dienste, in denen Extremisten und Terroristen die eigentliche Kommunikation betrieben.

Die Abstimmung ergab eine deutliche Mehrheit von 355 Ja- gegen 280 Nein-Stimmen. Keine einzige Ja-Stimme gab es aus der Opposition, aber fünf Nein-Stimmen von der SPD.