Die Grünen und die Bauerndemos Warum die Klagen der Grünen heuchlerisch sind

Diese Deutschen! Wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich erst eine Bahnsteigkarte, grummelte einst Lenin. Schwer zu sagen, ob die Bauern in Biberach an den Führer der Oktoberrevolution dachten. Tatsache ist, dass es zu Aggressionen gegen Polizisten kam und sich die Grünen an der Durchführung ihres Politischen Aschermittwochs gehindert sahen. Offenbar ist auf Ordnungsliebe und Gehorsam der Deutschen nicht mehr unbedingt Verlass.