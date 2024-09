Extremistische Aktivitäten im Internet Die Zivilgesellschaft muss beim Thema Islamismus aufwachen

Sind die Regeln des Korans wichtiger als die Gesetze in Deutschland? Ja, sagen zwei Drittel muslimischer Schüler in Deutschland, glaubt man einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Womöglich zeigt sich hier, welche Furchen der politische Islam in Deutschland bereits gezogen hat. Dessen Gruppen organisieren und orchestrieren sich zunehmend im Internet. Das Ergebnis sind Filterblasen und Echokammern, ummantelt von einer Art Popkultur und verstärkt von Algorithmen. Die Folgen: Suggestion einer Mehrheit und Radikalisierung – bis hin zum Messerattentat.