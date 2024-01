Politische Landschaft in Unruhe Warum immer weniger Menschen der Regierung zuhören

Das Herz ist ein einsamer Jäger. Besonders die ersten Tage eines Jahres, so legte es der Bonner Psychologe Bastian Willenborg jetzt im General-Anzeiger dar, sind für das Gemüt beschwerlich. Vorbei die intensive Zeit festlicher Zusammengehörigkeit, der nun Niedergeschlagenheit und Leere folgten. Also etwa so wie bei der Gesamtsituation im Lande. Dass sich die politische Depression mit den ersten Schneeglöckchen verflüchtigt, glauben nicht einmal die Optimisten. Und hätte Jakob von Hoddis sein Gedicht „Weltende“ in Antizipation brüchiger Gewissheiten nicht 1911 bereits verfasst, heute wäre ein guter Zeitpunkt, es nachzuholen – frei nach dem Motto: Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.