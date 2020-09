„Am Anfang ihrer Karriere“ : Warum Migranten oft weniger verdienen

Berlin Menschen aus dem Ausland bekommen in Deutschland im Schnitt deutlich weniger Gehalt als die Einheimischen. Die Bundesregierung und Arbeitsmarktexperten sehen mehrere Gründe für die ungleichen Löhne.

Demnach lag laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) das mittlere Einkommen (Median) von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit mit deutscher Staatsangehörigkeit im Jahr 2019 bei 3509 Euro brutto. Ausländische Staatsangehörige bekamen 2614 Euro brutto - also rund ein Viertel weniger.

Auch in einzelnen Bereichen werden die Unterschiede im Gehalt deutlich. So verdienten ungelernte Arbeitskräfte aus dem Ausland im Schnitt 415 Euro weniger als ihre Kollegen aus Deutschland. Menschen aus Albanien, Serbien oder Nordmazedonien bekamen dabei 208 Euro, Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea 657 Euro weniger.

„Menschen, die frisch eingewandert sind, stehen in Deutschland am Anfang ihrer Karriere“, betont auch Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA. „Ihre Löhne werden im Laufe ihres Berufslebens deutlich steigen.“ Zudem seien viele Migranten sehr jung - Menschen mit viel Berufserfahrung verdienten bis zu 80 Prozent mehr als Berufsanfänger, sagte Brücker der dpa.

Arbeitsmarktforscher Brücker betont: „Auf die Entlohnung der Berufe an sich hat der Zuzug von Migranten nur marginale Effekte.“ In Helferberufen seien die Verdienste seit 2010 sogar deutlich gestiegen. Brücker zufolge arbeiten Menschen aus dem Ausland aber nicht nur überdurchschnittlich häufig in diesem Bereich. Auch in akademischen Berufen seien sie überdurchschnittlich oft vertreten.