Sanssouci und die Façon des Seligwerdens Warum öffentliches Beten von Muslimen ein politisches Statement sein kann

Die Freiheit, seinen Gott anzubeten, egal welchen Namen er trägt, gehört zweifellos zu den größten verbrieften Grundrechten unseres Grundgesetzes. Allerdings ist das mit dem demonstrativen Beten so eine Sache. So wird Jesus bereits kritisch zu dem Thema im Evangelium des Matthäus zitiert: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler; denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden“ (Mt 6,5 ff.). Die Frage, wie öffentlich ein Beten sein kann, sein darf, stellte sich bei einem winterlichen Streifzug durch den Park von Schloss Sanssouci. Der Spaziergang war Bestandteil eines Familienbesuchs bei den Geschwistern, die in Bonns Partnerstadt Potsdam zu Hause sind und alle auch Bonner Wurzeln haben.